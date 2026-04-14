いよいよ崖っぷちか。ドジャースの佐々木朗希投手（２４）に、地元でもさらなる厳しい視線が向けられ始めている。ロサンゼルスの地元紙「カリフォルニア・ポスト」は、１２日（日本時間１３日）の本拠地ドジャー・スタジアムでのレンジャーズ戦を受け、「マイナーでは格が違うが、メジャーではまだ粗い」という悩ましい現実をクローズアップした。この日の佐々木は先発して４回を投げ、５安打２失点、５四球、６奪三振。ドジャ