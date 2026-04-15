なかなか周囲も、そして自らも納得のいく投球ができない佐々木。その内容にOBからもシビアな意見が飛んでいる(C)Getty Imagesキャリアを支えてきたボールが機能しない由々しき事態こんなにもうまくいかないものなのか――。試行錯誤を重ねる佐々木朗希の現状に“逆風”は強まるばかりだ。開幕3登板目となった現地時間4月12日に行われたレンジャーズ戦も昨年から抱える“課題”に苦しんだ。佐々木が降板する4回までに放った94球