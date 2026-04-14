チェン記者「登板のたびに極端さを伴う傾向がある」【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は、12日（日本時間13日）に本拠地で行われたレンジャーズ戦で今季2敗目を喫した。4回5安打2失点で、防御率6.23。MLB公式サイトのソニア・チェン記者は“極端さ”を指摘した。チェン記者は「ササキは不安定な登板も、終始ランナーを背負いながら不安定な投球」との見出しで記事