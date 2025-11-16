阪神は１５日、前西武の元山飛優内野手（２６）を獲得したと発表した。藤川監督は「どういうふうにチームのためにするかを考えるのがこちらの仕事」と話した。藤川監督との一問一答は以下の通り。◇◇−元山が入団発表。期待されるところは。「それはつくり上げるのは、まだですから、今は全体像を描きつつありますけど、期待するものは日々変わります。彼なりにやってくれればいいので、それをどう使うか、どういう