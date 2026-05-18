「逃げられへん状態になりまして……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、“ある悩み”を打ち明けた――。岡村隆史○「“セ・リーグは阪神って言ったほうがいい”と言われました」以前より、オリックス・バファローズのファンを公言している岡村。14日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、「今、オリックスめちゃくちゃ調子いいですから」とうれしそうに