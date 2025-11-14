【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）【映像】南野拓実の華麗な先制点（実際の映像）サッカー日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦。16分に南野拓実のゴールで先制すると、60分には堂安律が追加点を挙げて勝利した。年内最後の代表活動となった11月シリーズで、ガーナ代表とボリビア代表と対戦する日本。初戦のガーナ戦は、10月シリーズで歴史的