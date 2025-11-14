「Gerbil」は大規模言語モデルや画像生成モデルをローカルで実行できるPC向けのアプリです。チャットAIとして使えたりFLUXを用いて高品質な画像を生成できたりして面白そうだったので、実際に使ってみました。GitHub - lone-cloud/gerbil: A desktop app for running Large Language Models locally.https://github.com/lone-cloud/gerbilGerbilはWindows・macOS・Linuxで使えるアプリです。今回はWindowsで実行してみます。まず、