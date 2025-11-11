NBAロサンゼルス・レイカーズの八村塁（27）が11月6日、ワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの選手たちと記念撮影を行った。ドジャースのブレイク・スネル（32）、タイラー・グラスノー（32）、ウィル・スミス（30）らが八村と並ぶ豪華ショットは、ファンの間で大きな話題となっている。 レイカーズ公式Instagramは「BACK-TO-BACK CHAMPION Dodgers in