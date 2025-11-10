明治安田J1リーグ。今シーズンは残り3試合。アルビレックス新潟は11月8日、最下位脱出をかけ、湘南ベルマーレと対戦しました。すでにJ2降格が決まっている新潟と湘南。新潟は最下位脱出、そして17試合ぶりの勝利を目指します。序盤、相手の猛攻に耐えた新潟は前半22分、堀米のクロスに谷口！去年、2桁ゴールの谷口がヘディングで狙います。さらに前半31分、谷口は長谷川のパスを受けると相手キーパ&