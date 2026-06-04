日本気象協会は今日4日、「2026年梅雨入り予想」を発表しました。東海は6月7日頃、関東甲信は6月8日頃と梅雨入りが近いでしょう。北陸は6月20日頃、東北南部と東北北部は6月21日頃と、いずれも平年より遅い予想です。本格的な長雨の季節の前に、側溝の掃除や避難用品の確認をしておきましょう。今日4日は九州北部・中国・近畿で梅雨入り今日4日は、九州北部地方(山口県を含む)、中国地方、近畿地方が梅雨入りとなりました。九州北