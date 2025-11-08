お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、11月7日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。東野幸治の「今、フジテレビと吉本（興業）揉めてる」発言について、「冗談でも東野さん言わんといてください」と語った。霜降り明星・せいやが、今年の大みそかにバラエティ番組「新しいカギ」の放送が決定したことについて「落ちたな、フジテレビ」と言われたり、せいやが主演を務める