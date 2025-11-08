東野幸治の「今、フジテレビと吉本揉めてる」発言、霜降り明星・せいやが苦言
お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、11月7日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。東野幸治の「今、フジテレビと吉本（興業）揉めてる」発言について、「冗談でも東野さん言わんといてください」と語った。
霜降り明星・せいやが、今年の大みそかにバラエティ番組「新しいカギ」の放送が決定したことについて「落ちたな、フジテレビ」と言われたり、せいやが主演を務める連続ドラマ「102回目のプロポーズ」のキャスティングについて、フジテレビも相当お金がないというようなことを言われるが、「フジテレビが普通の時に決まっとんねん。今からフジテレビ、いろいろするかもしれんけど、あの騒動のせいで発表できへんかっただけで前から決まってることいっぱいあるからな。元気な時から決まってましたから」とアピールする。
せいやは現在、フジテレビで頑張っている立場として、先週、東野幸治がラジオ番組「ホンモノラジオ」（ABCラジオ）の中で「今、フジテレビと吉本（興業）揉めてる」と発言したことについて「冗談でも、東野さん言わんといてください、『フジテレビと吉本（興業）揉めてる』って」と東野に苦言。粗品も「揉めてへんよ」と語った。
