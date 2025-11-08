（MCU）の新たな集大成、映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の初映像はいつ公開されるのか？ 気になる情報が飛び込んできた。 米によると、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の初映像は、同じくディズニー配給の次なる大作映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』にて初披露になるとのこと。これは複数の情報源から入手された情報だというが、現時点では信憑性に疑問の