【東京マルイフェスティバル 2025】 開催期間 11月8日：10時～18時（最終入場：17時45分） 11月9日：10時～16時30分（最終入場：16時15分） 会場：ベルサール秋葉原 1F 入場料：無料 東京マルイは11月8日と9日に開催しているイベント「東京マルイフェスティバル 2025」にて「M1587 NAVY SILVER MODEL」と「MP5K＋」の試作展示を行っ