【東京マルイフェスティバル 2025】 開催期間 11月8日：10時～18時（最終入場：17時45分） 11月9日：10時～16時30分（最終入場：16時15分） 会場：ベルサール秋葉原 1F 入場料：無料

東京マルイは11月8日と9日に開催しているイベント「東京マルイフェスティバル 2025」にて「M1587 NAVY SILVER MODEL」と「MP5K＋」の試作展示を行った。どちらも発売日、価格未定。

エアコッキングガン「M1587 NAVY SILVER MODEL」は、「M1587 NAVY」のシルバーモデル。本銃が活躍した西部開拓時代、銃のさびを防ぐためニッケルでメッキをしたバージョンを再現。フロントサイトは真鍮切削、各部のネジ類もメッキ仕上げ、象牙を思わせるグリップはクリアパールが施されている。スペアシリンダーも登場予定。

【M1587 NAVY SILVER MODEL】

電動ガン「MP5K＋」は内部機構をリポバッテリー対応にしたリニューアルモデル。「FET回路」を搭載することで各所の異常を感知してストップする安全対策、切れのいいレスポンスを実現している。アッパーフレームはカーボン入り強化樹脂で耐久力をアップ。ロアレシーバー、フォアグリップはガラス入り樹脂でこちらも耐久度を増している。装弾数41発の新型マガジンを採用。

【MP5K＋】

(C)TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.