「1日1個のリンゴは医者いらず」と言われるほど、リンゴは栄養豊富で健康にうれしい果物。せっかくなら、できるだけ長くおいしさをキープしたいですよね。そこで今回は、リンゴの正しい保存方法をご紹介。冷蔵・冷凍それぞれのコツはもちろん、チップスやジャム、バターなど、リンゴを活用した保存食レシピもあわせてお届けします。■基本の保存方法リンゴは乾燥を防ぐことが保存のポイントです。1個ずつ新聞紙やキッチンペーパー