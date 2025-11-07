米テキサス州ヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港＝6日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク、ワシントン共同】米運輸省は6日、全米40の主要空港で航空便の運航を7日から順次減らすよう正式に命じた。7日は4％の削減とし、14日までに10％減らす。政府機関の一部閉鎖の影響で航空管制官の人員不足が生じ、安全上の懸念が生じているため。国際線は命令の対象外とした。ロイター通信によると、米航空大手