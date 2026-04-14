アメリカのトランプ大統領は13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにし、イラン軍の艦船が近づけば「即座に排除する」と警告しました。トランプ大統領「イランが核兵器を保有することはない。我々は多くの点で合意したが、イランはその点には合意しなかった。だが彼らは合意するだろう。ほぼ間違いない、いや確信している」トランプ大統領は13日にイラン側から連絡があったとした上で、「彼らは合意をまとめ