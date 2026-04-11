イランとの停戦協議に臨むアメリカのバンス副大統領が、さきほどパキスタンに到着しました。専用機から降りたバンス副大統領はパキスタン政府関係者の出迎えを受けました。【映像】出迎えを受けるバンス米副大統領らの様子中東担当のウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏ら、そのほかの代表団のメンバーもパキスタンの首都イスラマバードに到着したということです。ロイター通信がパキスタンの関係者の話とし