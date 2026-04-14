トランプ米大統領＝13日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は13日、イランの港湾に出入りする船舶を阻止する米軍の封鎖措置について、同日午前10時（日本時間同午後11時）に始めたと明らかにした。ホルムズ海峡の管理強化を目指すイランに対抗する姿勢を示し、譲歩を迫る狙いがある。13日朝にイラン側の「適切な人物」から電話があったとし「彼らは合意をまとめたいと望んでいる