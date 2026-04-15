アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは日本時間15日夜、関係筋の話として、アメリカとイランが戦闘終結に向けた2度目の協議を行うことで原則的に合意したと報じました。ただ、協議を行う日時や場所はまだ決まっておらず、協議の進展は依然として遅いということです。前回の協議で仲介を行ったパキスタンのシャリフ首相は、15日から18日にかけてサウジアラビアやカタール、トルコを訪問する予定で、当局者らは、これらの訪