アメリカとイランによる戦闘終結に向けた初めての協議が、仲介国のパキスタンで始まりました。ホルムズ海峡の開放などをめぐり、厳しい交渉が続いているとみられます。アメリカとイランの協議は、パキスタンの首都イスラマバードで日本時間の11日夜9時ごろから始まりました。協議はパキスタンを交えて対面で行われ、アメリカ側からはバンス副大統領やウィトコフ特使らが参加し、ロイター通信によりますと、イラン側からはガリバフ