【イスタンブール共同】ロイター通信は13日、米軍が船舶関係者に対し、ホルムズ海峡の東に位置するオマーン湾とアラビア海の封鎖を通知したと報じた。許可なく通航する船舶は拿捕や進路変更の対象になると伝達したという。