イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師についてロイター通信は、側近に近い情報筋の話として、モジタバ師がアメリカとイスラエルの軍事作戦で負傷したものの現在は回復の途上にあり、国の意思決定にも関与していると報じました。ロイター通信は、情報筋3人の話としてモジタバ師は2月28日に父親の前最高指導者アリ・ハメネイ師が殺害された際の攻撃で顔が損傷したほか、脚にも重傷を負ったと報じました。ただ、現在は回復し