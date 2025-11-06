26年前、名古屋市西区のアパートで主婦を殺害した疑いで逮捕された女が、被害者となった女性の夫が仕事で不在の日を事前に把握していた可能性があることが6日、分かった。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれている。安福容疑者と高羽さんの夫・悟さんは高校の同級生で、事件5カ月前に部活