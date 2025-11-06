（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

単身高齢者の住まい確保は年々困難に 熟年離婚で直面する二重の壁

  • 熟年離婚の場合、「住まいの確保」と「老後資金」という二重の壁がある
  • 「家計は年金+年間の予備費」で設計し、働けるうちは働くことを勧めている
  • また、退職金や預貯金から緊急予備費100万〜150万円を確保すればよいそう
    「貯金が減ってる…働けないの？」年金月17万円・66歳夫の“他人事な一言”に絶句。63歳妻は40年ぶりの「職探し」へ 2025年10月29日 14時45分
  • 「通帳見せて」追い詰められた妻の判断は？｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】
    「通帳見せて」追い詰められた妻の判断は？｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】 2025年10月31日 16時0分
  • 専業主婦として長年支えてきた夫ももうすぐ65歳、来年4月からは「年金生活」の予定です。現役時代は“月収40万円程度”だったのですが、二人の「年金だけ」でやっていけるでしょうか？
    専業主婦として長年支えてきた夫ももうすぐ65歳、来年4月からは「年金生活」の予定です。現役時代は“月収40万円程度”だったのですが、二人の「年金だけ」でやっていけるでしょうか？ 2025年10月31日 14時30分
    悔やんでます…〈退職金2,200万円〉〈年金月12万円〉65歳独身男性、順風満帆のはずが「老後資金枯渇」のピンチを招いた理由 2025年11月2日 5時15分
  • ＜旦那が若い女性と＞「最愛の人ができた」と言われ離婚したけれど虚しい。50代目前、どう生きれば？
    ＜旦那が若い女性と＞「最愛の人ができた」と言われ離婚したけれど虚しい。50代目前、どう生きれば？ 2025年10月31日 22時10分

