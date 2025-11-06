離婚届一枚で、自由になれるわけではありません。特に熟年離婚の場合、「住まいの確保」と「老後資金」という二重の壁が立ちはだかります。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、佐伯さん（仮名）の事例とともに、自由を本当に守るために必要な、お金と住まいの戦略を考えます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

自由になったはずなのに…

「もう我慢しなくていいんだ」

そう思った瞬間、涙が出たと佐伯綾子さん（仮名／65歳）は振り返ります。

綾子さんは30年以上専業主婦として家庭を支えてきました。子どもが独立し、夫の退職金の半分である約500万円を財産分与として受け取り、年金は月10万円ほど。「質素でも一人で静かに暮らせればいい」、離婚はそのための最後の決断でした。

築30年・家賃4万円の地方アパートに引っ越し、半年ほどは平和そのもの。

ところが、ある夜から隣室の生活音が激しくなります。深夜2時を過ぎても、ドンドン、ガンガン、大爆笑の声。

「すみません、少し音が……」と声をかけても、「すいませ〜ん」と返され、まったく改善の余地はありません。

管理会社に相談しても、「注意はしますが、強制退去はできません」との回答。



「眠れなくて、心臓がバクバクして、毎日泣いていました」と綾子さんは話します。心身が限界を迎え、「退去」を決断。しかし新しい部屋を探し始めた瞬間、「高齢女性の一人暮らし」というみえない壁が、容赦なく立ちはだかりました。

「単身の高齢女性はちょっと……」

「申し訳ありません、オーナーさんが難しいと」

「保証会社に通っても、年齢が……」

不動産会社で、同じ言葉を聞くのは3度目でした。実は、綾子さんのようなケースは決して珍しくありません。

単身高齢者の住まい確保は年々困難に

国土交通省の「高齢者の居住支援に関する調査（2022年）」によると、

・賃貸オーナーの約6割が「単身高齢者の入居に不安」と回答

・理由は「家賃滞納」「孤独死」「近隣トラブル」など

・“断られた経験がある”高齢者は約4人に1人

といった実情がわかります。

さらに、入居審査の厳しさは女性ほど深刻です。厚生労働省の統計では、単身高齢女性の相対的貧困率は約30％。男性の約2倍です。年金額も低く、国民年金のみの場合、月平均は約5.6万円（厚労省・2023年）。

「年金だけでは家賃を払えないのでは？」と判断されやすく、審査に通らない現実があります。

綾子さんの場合、年金は10万円。家賃4万円、食費3万円、光熱費1万円、医療・通信費で残りはほんのわずか。財産分与で手に入れた預金に手をつければ、半年ごとに口座残高は減っていきます。

「自由になったはずなのに。離婚したほうが、こんなに不利だなんて思ってもみなかった」

厚労省の離婚統計によると、

・50代以降の離婚は過去20年で約1.5倍

・しかし、離婚後に生活が改善したと答える女性は約3割

・特に「住まい」「収入」「老後資金」が大きな不安要因



といった結果。実際、熟年離婚の“勝ち組”といわれるのは一握りです。自由を手に入れたはずの女性ほど、社会の壁に直面しやすい──それが現実です。

老後に離婚するなら、感情の前に戦略が必要

では、同じ状況を避けるために、なにができるのでしょうか。筆者はFPとして、次の施策を勧めています。

1．最初に考えるのは「家」

・離婚後に入居できる賃貸の目処をつける

・自治体の「居住支援協議会」や家賃補助制度を調べる

・保証会社を利用できる物件を中心に探す

住まいを決めずに離婚すると、追い込まれる可能性があります。

2．家計は「年金＋年間の予備費」で設計

総務省「家計調査」では、単身高齢者の平均生活費は月約13.4万円。年金10万円では足りません。

・生活費の見直し

・固定費の削減

・退職金や預貯金から“緊急予備費100万〜150万円”を確保

これだけで、家計破綻のリスクは大きく下がります。

3．「働けるうちは働く」

高齢者の就労率は上昇しており、65〜69歳の約半数が働いている状況です（総務省2023）。短時間勤務や在宅ワークなど、選択肢は確実に増えています。「収入」「社会との接点」「入居審査で不利になりにくい」この3つのメリットは大きいです。

綾子さんは、「預金も確保できたし、お金の算段はしっかりしているつもりでした。でも、見通しが甘かったようです」と振り返ります。その後、思い切って子どもに相談し、連帯保証人になってもらい、やっと新しい部屋に落ち着きました。

「恥ずかしかった。でも、頼ってよかった」

いまは週3日、スーパーの品出しをしながら暮らしています。老後の離婚は、人生を終える選択ではなく、やり直す選択です。ただし「経済の現実」を見据えた準備が不可欠です。

・住まいの確保

・家計の再設計

・就労の検討

・家族や専門家に相談する勇気

これさえ押さえれば、「離婚＝不幸」ではありません。自由は、感情だけでは守れません。お金と住まいの戦略があって、初めて続いていくものです。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー