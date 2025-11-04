2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2025年11月3日、ファンクラブ会員限定の生配信番組「生配信だヨ嵐会 2025」を公開した。SNSでは、約5年ぶりとなる大野智さんの近影に注目が集まっている。20年大晦日に開催した活動休止前のラストライブ以降1768日ぶり20年末に活動を休止した嵐は25年5月6日、グループ公式Xを通じて「これまで支えて下さったファンの皆さんに直接感謝の思いを伝えるために、私たちは