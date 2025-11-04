2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2025年11月3日、ファンクラブ会員限定の生配信番組「生配信だヨ嵐会 2025」を公開した。

SNSでは、約5年ぶりとなる大野智さんの近影に注目が集まっている。

20年大晦日に開催した活動休止前のラストライブ以降1768日ぶり

20年末に活動を休止した嵐は25年5月6日、グループ公式Xを通じて「これまで支えて下さったファンの皆さんに直接感謝の思いを伝えるために、私たちは、再び５人で集まり、嵐として来年の春頃に予定しているコンサートツアー開催に向けて動き始めます」とした上で、「このツアーをもちまして、嵐としての活動を終了いたします」と発表。

26年春に開催するコンサートツアーをもって、グループとしての活動を締めくくる予定を明かした。

デビュー26周年を迎えた11月3日、メンバー5人が揃っての生配信を行った。5人揃って活動するのは、20年大晦日に開催した活動休止前のラストライブ「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」以降、1768日ぶりのことだという。

SNSでは、グループの活動休止後、21年から約4年半に渡り芸能活動を休止していた大野さんの近影に注目が集まっている。

19年の活動休止発表の際に所属事務所が公開した声明では、「この度、『嵐としての活動を休止する』という結論に至りましたのは、メンバーの一人である大野の気持ちがきっかけとなりました」といい、大野さんの「2020年を区切りに、ここで一度嵐をたたみ、それぞれの道を歩んでもいいのではないか」との思いをきっかけに、活動休止を決めたと説明していた。

その後、大野さんは約4年半のあいだ、表舞台に姿を見せることはなかった。

週刊誌などではたびたび容姿の「激変ぶり」が報じられてきた大野さんだが、3日の生配信では活動休止前と変わらぬ姿を披露。SNS上では、驚きや感動の声が相次いだ。

また、配信では大野さんがメンバーらに活動休止について謝罪する場面もあったという。こうしたやりとりについても、感動したとの声が上がっている。

「大野さんが『4年半自由に生きさせてもらった、わがままを言わせてもらった』って言った瞬間に『わがままじゃない』『わがままではないよ』って口々に入ってくるのが本当にあの会見の時のままの嵐で」

「わがままでお休みさせてもらってすみませんって言う大野くんにすかさずわがままじゃないよって言うメンバー4人の図が私の大好きな嵐そのものやった ずっと5人でいてね」