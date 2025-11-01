紆余曲折の長い土俵人生で輝きを見せた大善 photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝61：大善平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、３月場所にゆかりのある地で生まれ育ち、紆余曲折の土俵人生ながら輝きを放った大善を紹介する。連載・平成の名力士列伝リ