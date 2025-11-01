

紆余曲折の長い土俵人生で輝きを見せた大善 photo by Jiji Press





連載・平成の名力士列伝61：大善

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、３月場所にゆかりのある地で生まれ育ち、紆余曲折の土俵人生ながら輝きを放った大善を紹介する。

連載・平成の名力士列伝リスト

【ケガとの戦いを経て入門から10年半で新入幕】

本場所や巡業などで、地元出身の力士のことを「ご当所力士」といい、「江戸の大関より土地の三段目」という言葉があるように、熱い応援が送られる。そんなご当所力士という言葉が誰よりもピタリとあてはまったのが、平成時代前半に息長く活躍した大善だ。

昭和39（1964）年生まれで大阪府浪速区出身。稽古熱心で知られ、左四つ寄り、上手投げの正統派の相撲を愚直に磨き続けた。数々の試練を乗り越えて、30歳代半ばにして花を咲かせた。

実家は、大阪の３月場所会場から歩いて数分の生花店で、父は元横綱・吉葉山の宮城野部屋で三段目まで上がった元力士で、ケガのため土俵を去った後は、３月場所の会場である大阪府立体育会館のすぐそばで生花業を営んでいた。

３月場所の時期は力士たちも店に訪れるような環境で育った大善だが、少年時代から相撲ではなく野球に打ち込み、名門の浪商高校（現・大阪体育大学浪商高校）に進んだ。しかし、名門だけに部員数も多く、レギュラーへの道は遠いと感じていた高校１年の終わり頃、店を訪れた麒麟児から「相撲ならいつでも試合に出られるよ」と言われて心が動いた。さらに、「関取になったら（病弱だった）お母さんも喜ぶぞ」との言葉が決め手になり、高校を中退。麒麟児の所属する元関脇・金剛の二所ノ関部屋に入門し、昭和56（1981）年３月場所、初土俵を踏んだ。

力士人生は決して順風満帆ではなかった。高橋山の四股名で序ノ口の番付に載った５月場所は３勝４敗と負け越し。序二段時代には全敗を経験し、三段目時代には力士をあきらめてマゲを切ったこともあった。復帰後も右足首を骨折するなど試練が続く。しかし、まじめな性格で熱心に稽古を積み重ねた成果が表われ、骨折からの復帰後、大善と改名して以降は順調に番付を上げ、昭和63（1988）年３月場所、23歳で新十両に。父の果たせなかった関取昇進の夢を果たした。

十両昇進後、再び右足首を痛めて十両の座を明け渡し、しばらく幕下生活が続いたが、粘り強く努力を続けて十両に復帰し、平成３（1991）年９月場所、決定戦で貴ノ浪を破って十両優勝。翌11月場所で新入幕を果たした。入門から10年半、26歳での昇進だった。

【36歳５カ月で２度目の金星「今が全盛期です」】

189センチ、152キロの体を生かした左四つ寄り、上手投げを武器に、平成６（1994）年３月場所、地元大阪で新小結に昇進する。１場所で陥落したものの、同年11月場所には横綱・曙を突き落として初金星を挙げ、大関・若乃花も撃破した。

しかし、そこから大負けが続き、平成７（1995）年５月場所で十両に陥落。平成８（1996）年７月場所では２度目の十両優勝を果たし、９月場所では東十両筆頭で７勝５敗と再入幕にあと一歩まで迫ったが、14日目に右足を痛めて無念の休場。その後もケガも重なってなかなか上昇機運に乗れず、十両生活は４年近くに及び、30歳代半ばになっていた。

引退してもおかしくない年齢だが、気持ちを切らすことなく努力を重ね、平成11（1999）年３月場所、地元大阪で３度目の十両優勝を成し遂げ、５月場所、34歳５カ月で再入幕。25場所ぶりと、当時最長間隔での返り咲きを果たし、その後も幕内と十両を何度か往復をしながら幕内に定着した。

土俵人生のハイライトともいえる瞬間が訪れたのは、東前頭６枚目で迎えた平成13（2001）年11月場所の10日目。全勝で単独首位の横綱・武蔵丸と対戦し、右上手出し投げから見事に寄り切って、36歳５カ月にして、７年ぶり２個目の金星を奪う。この場所、武蔵丸は13勝２敗で優勝。大善は惜しくも６勝９敗と負け越したため、初の三賞となる殊勲賞獲得はならなかったが、金星後の殊勲インタビューで、「今が全盛期です」と若々しく語った姿が鮮烈な印象を残した。

西前頭９枚目で迎えた平成14（2002）年３月場所では、地元大阪で奮戦し、千秋楽を迎えて９勝５敗。勝てば敢闘賞だったが、惜しくも敗れて受賞を逃している。この場所以降は負け越しが続き、十両から幕下に陥落。平成15（2003）年３月場所、地元大阪での土俵を最後に、38歳で引退した。

引退後は年寄富士ヶ根を襲名。二所ノ関部屋付きの親方となったあと、部屋の閉鎖に伴って春日野部屋に移籍。現役時代と変わらぬ誠実な姿勢で弟子たちの指導にあたる一方、３月場所担当を長く務め、地元・大阪での大相撲の盛り上がりに尽力している。

【Profile】大善尊太（だいぜん・たかひろ）／昭和39（1964）年12月14日生まれ、大阪府大阪市出身／本名：高橋徳夫／所属：二所ノ関部屋／しこ名履歴：高橋→高橋山→大善／初土俵：昭和56（1981）年３月場所／引退場所：平成15（2003）年３月場所／最高位：小結