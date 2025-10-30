「Japan Mobility Show 2025 いすゞグループ プレスカンファレンス」が29日、東京ビッグサイトで行われ、同グループが描く未来社会のビジョンと共に、新たなコンセプトカーや新型車両、持続可能な物流を支える技術などが紹介された。10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」。クルマやバイクはもちろん、あらゆる乗り物の可能性を、見て、乗って、体感できる、ワクワクが詰まったフェス