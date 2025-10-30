¥¯¥é¥¤¥ó¤¬49.9¡ó¤òÆÀ¤Æ1°Ì¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³èÌö¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ã¤­µßÀ¤¼ç¤À¤Ã¤¿¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î±äÄ¹18²ó¤Ë»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËMVPÅêÉ¼¤òÊç¤Ã¤¿¡£MVP¤Î¸õÊä¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥óÅê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢WS½é¤Î¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£