¥¯¥é¥¤¥ó¤¬49.9¡ó¤òÆÀ¤Æ1°Ì¤Ë
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³èÌö¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ã¤µßÀ¤¼ç¤À¤Ã¤¿¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î±äÄ¹18²ó¤Ë»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËMVPÅêÉ¼¤òÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤Î¸õÊä¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥óÅê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢WS½é¤Î¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£4·É±ó¤ò´Þ¤à5»Íµå¤ÇÁ´9ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡9½ÐÎÝ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿·µÏ¿¡£4Ä¹ÂÇ¤Ï1906Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥º¥Ù¥ë°ÊÍè¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¡õ2ÆóÎÝÂÇ¡õ2»Íµå¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤À¡£4·É±ó¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï±äÄ¹18²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡ÈMVP¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµß±ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤À¤Ã¤¿¡£±äÄ¹15²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢4²ó¤òÈï°ÂÂÇ1¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£Ä¶¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡À®ÀÓ¤À¤±¤Ç¸«¤ì¤ÐÂçÃ«¤¬°µÅÝÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤Æ¥¯¥é¥¤¥ó¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¥¯¥é¥¤¥ó¤¬49.9¡ó¡¢ÂçÃ«¤¬41.5¡ó¤Î»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¬ÆÀÉ¼¿ô50¡Á60¡ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥ó¤¬50¡ó¶á¤¯¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¥¯¥é¥¤¥ó¤Îº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µßÀ¤¼ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´°÷MVP¤À¤±¤ÉÂçÃ«¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é±äÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Éé¤±¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤³¤ÏÂçÃ«¤Ç¡×¡Ö¤³¤ì¤è¤êÌÂ¤¦POG¤Ê¤¤¤À¤í¡¡¥Þ¥¸¤ÇÁ´°÷¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë