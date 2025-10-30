ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 2026年から拡大する高校授業料の無償化めぐり 自維公が制度設計で合… 高校の授業料無償化 自民党 公明党 日本維新の会 時事ニュース ABEMA TIMES 2026年から拡大する高校授業料の無償化めぐり 自維公が制度設計で合意 2025年10月30日 9時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高校授業料の無償化が2026年度から拡大する件 自民・維新・公明の3党は、具体的な制度設計について合意した 留学など定着が見込まれない在留資格者や外国人学校は対象外とする 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分 「こうやって男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した高市首相を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分