子供が大学を卒業するまでに教育費はいくらかかるのか。『プレジデントFamily』編集部が文科省などの最新データをもとにファイナンシャルプランナーの前田菜緒さんの協力を得て算出した。高校や大学の無償化制度、奨学金制度と返済方法を含む最新情報をお届けしよう――。※本稿は、雑誌『プレジデントFamily2024春号』の一部を再編集したものです。■教育費は、過去10年ジワジワと上昇小学校入学から大学卒業までの16年間で、教育