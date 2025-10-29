ニューストップ > 国内ニュース > 群馬の自動車販売店に乗車が衝突 展示車に衝突するなど9台からむ事故 群馬県 交通事故 警察 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 群馬の自動車販売店に乗車が衝突 展示車に衝突するなど9台からむ事故 2025年10月29日 16時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 群馬・前橋市で29日午後、乗用車が自動車販売店に突っ込んだ 展示された車に衝突し破片が散乱するなど、計9台がからむ事故に 突っ込んだ車の運転手と同乗者が軽傷で、警察が事故の状況を調べている 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分