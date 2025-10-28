三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第96回は、「エリート教育」について考える。「まぁ、でも理解できないのはしょうがないよね」東大合格請負人・桜木建二が理事を務める龍山高校では、学校改革に向けた理事会が開かれていた。欧米のエリート教育を目指す理事長代行の龍野久美子に対して、桜木は「日本にエリ