10月23日、山田優（41）がバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演した。‘12年に俳優の小栗旬（42）と結婚し、4人の子どもを持つ山田。番組には弟である声優の山田親之條（29）もスタジオ出演していたが、じつは山田は親之條に子育てを手伝ってもらっているという。「親之條さんは山田さんの家で寝泊まりしながら、一家の子育てをサポート。平日の月曜から金曜まで、朝6時半に起きて4人のお子さんの送り迎えをしたり