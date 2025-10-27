コンヴァノが反落している。前週末２４日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したが、好反応は限定的のようだ。上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．１０％）、または２億円としており、取得期間は１２月１０日から来年１月３１日まで。株主還元の手段の一つとして実施するとしている。 出所：MINKABU PRESS