昨日23日(木)の夜、北海道の札幌で「初雪」が観測されました。札幌で「初雪」昨日23日(木)の夜、北海道の札幌で「初雪」が観測されました。平年より5日早く、昨年より3日遅い観測です。札幌地方気象台では、2024年3月26日から観測機器による自動観測に変更されました。初雪は、降水と気温や湿度から自動で判別し、発表されています。