高市早苗氏が第104代首相に
『高市早苗氏が第104代首相に』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年10月27日
2025年10月24日
2025年10月23日
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初入閣の小野田紀美氏の「ガチオタ」ぶりにネット驚き「すごい方！？」
ネットでは「オタク」ぶりが注目され、過去の活動が話題になった
J-CASTニュース
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元タレント、高市早苗首相の政権下で環境大臣政務官に 初の政務三役就任へ
高市早苗首相の政権下で環境大臣政務官に就任したことを報告
オリコンニュース
2025年10月22日
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高市早苗氏の愛車だった「70スープラ」はどこに？注目集まる
地元の奈良県で保管されたのち、奈良トヨタがフルレストアを実施した
くるまのニュース
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財務大臣起用の片山さつき氏は「財務省の手の内全部知る」須田慎一郎氏見解
片山さつき財務相について、「財務省の手の内を全部知ってる人」とコメント
スポニチアネックス
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指名選挙で、国民民主党の参議院議員に「玉木と書け」無効票指示に批判が
国民民主党は所属議員に玉木雄一郎代表への投票を命じていたとされる
週刊女性PRIME
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高市早苗氏を救った「一通のメール」遠藤敬氏が舞台裏を語る
旧知の間柄である日本維新の会の遠藤敬氏が高市早苗氏にメールを送ったそう
デイリー新潮
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女性初の財務大臣・片山さつき氏は「行動力が凄い」元自民党幹事長が解説
女性初の財務相となる片山さつき氏とは「結構お付き合いが古くて」と言及
スポニチアネックス
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山尾志桜里氏「属性差別では」女性首相の誕生を巡り、持論をXに投稿
山尾志桜里氏は、女性首相だからと勝手に期待するのは属性差別ではと反応
J-CASTニュース
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高市早苗氏の身体は「丈夫なほうではない」と、政治担当記者が見解
更年期障害や関節リウマチを患っていたことを告白した過去もある
FRIDAYデジタル
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自民党のベテラン議員が、車椅子姿で臨時国会に登場…SNS騒然
車椅子に座っていた松本剛明氏に対し、Xではさまざまな反応が出ている
女性自身
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「引っ張りだこじゃない」と、高市早苗新首相が声をかけた人物は
10月22日、高市首相と石破茂氏から「あたたかいお言葉」を貰ったとXで報告
デイリースポーツ
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高市早苗氏が女性初の首相に選出され…武田鉄矢が「合掌した」など語る
武田鉄矢は22日の番組で、テレビの中継を見ていて涙が出たと告白
日刊スポーツ
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高市早苗首相による内閣、新閣僚の1人に…フィフィが「本物！」と太鼓判
フィフィは「ようやく日本の未来に光が見えてきました」とXに投稿
日刊スポーツ
2025年10月21日
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内閣総理大臣の性別巡り…田嶋陽子氏と竹田恒泰氏、怒涛の議論を展開
竹田恒泰氏は「総理大臣が男か女かなんて、どうだっていい」と言及
デイリースポーツ
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高市早苗新首相が就任会見「この内閣は決断と前進の内閣」と強調
「国家国民のため、全力で変化を恐れず果敢に働いていく」と言及
FNNプライムオンライン
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「古い政治の視点から批判するならいっぱい批判して」玉木代表が絶叫
「古い政治の視点から批判するんだったら、いっぱい批判してくれ！」と言及
東スポWEB
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高市早苗氏が新首相に 専門家「急速に価格が下がることはない」
物価高については「要因として米を中心とした食料品が高い」と言及
CBC NEWS
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高市早苗氏が日本初の女性首相に ロシア「大きな変化は期待できない」
「日本の政治方針に大きな変化が起こることは期待できない」と報道
共同通信