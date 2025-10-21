―企業の業務プロセスを効率化、高い専門性と精度が求められ成長性は不変- 生成AIが普及するなか、AIが契約書を数秒で精査し、膨大な判例や過去の類似契約を瞬時に整理する時代が始まっている。従来、法務はリスク管理、つまり守りの側面のイメージが強かったが、今や効率化にとどまらず、企業の新規ビジネスの実現スピードを左右する可能性がある「攻めのインフラ」へと進化させているのが「リーガ