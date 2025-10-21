アルピニストの野口健氏が２１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ジャーナリストの田原総一朗氏の衝撃的な発言を批判した。１９日放送の討論番組「激論！クロスファイア」（ＢＳ朝日）では田原氏がＭＣを務め、自民党・片山さつき氏、立憲民主党・辻元清美氏、社民党・福島瑞穂氏を迎え「高市早苗首相」を見越した議論が行われた。この中で辻元氏が「私たちは徹底的に討論しますよ。総理としての彼女の評価はこれから」