ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年10月18日、Xで「日本人ファースト」的な行動を批判し、応酬が展開されている。「日本の土地をどのように守っていくのか、新たな法整備が必要」発端となったのは、登山家の野口健氏による「北海道が狙われている...メガソーラー同様に日本の土地をどのように守っていくのか、新たな法整備が必要だろう」との投稿だった。以前からメガソーラーに反対する立場を表明している野口氏は、北海