アルピニストの野口健氏が１５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナ五輪の選手村でコンドームが無料配布されていることに言及した。野口氏は五輪選手村でコンドームが品切れしたと伝える朝日新聞の記事を引用。記事によると、１万個ほど用意されたが１４日までになくなったという。野口氏は「毎回、不思議に感じているのは、この手のものは自分で用意するべきものではないかと。アスリートなのだから体調管理も仕