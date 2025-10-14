名古屋市中村区で13日、患者を搬送中の救急車に財布を投げつけ、救急隊員らの職務を妨害したとして、20歳の男が逮捕されました。男は「サイレンの音がうるさかった」と供述しています。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、中区に住む無職の男（20）です。 警察によりますと、男は13日午後9時すぎ、中村区の路上で、20代の女性患者を搬送中の救急車に財布を投げつけて、救急隊員らの職務を妨害した疑いが持た