「不発弾の処理」広範囲で交通規制へ愛知県名古屋市内で2026年4月19日（日）、不発弾の処理作業が行われます。これに伴い、周辺の一般道路や公共交通機関では名古屋市営地下鉄の運休をはじめ、当日の朝から大規模な交通規制が実施される予定です。【地図・画像で見る】「不発弾の処理」に伴う各種規制・運休などの概要不発弾は2026年3月12日に名古屋市東区の工事現場で発見されたもので、米国製の250kg普通爆弾（全長約120cm、