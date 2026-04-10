8名で集団暴走して検挙愛知県警は2026年4月8日、公式SNSを更新。ドリフト暴走をした8名を検挙し、このうち3名を逮捕したと発表しました。一体何があったのでしょうか。現場となったのは、名古屋市港区の金城ふ頭です。【画像】「えっ…」 これが「逮捕されたドリフト族」です！金城ふ頭は名古屋港の中心にあり、「ポートメッセなごや」や「レゴランド」があるほか、自動車輸出のヤードが置かれ、非常に広い土地となって