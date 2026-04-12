任期満了に伴う佐賀県有田町長選は12日投開票され、元町課長の新人鷲尾佳英氏（60）が、3選を目指した現職松尾佳昭氏（52）ら3人を破り初当選を果たすことが確実となった。いずれも無所属。町議会は昨年、松尾氏が出張先の名古屋市での宴席で酩酊し、接客した女性にセクハラをしたとして、全会一致で問責決議を可決。松尾氏は辞意を表明したがその後撤回していた。投票率は69.70％。他に立候補していたのは、学習塾経営の新人